Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Au 12 octobre en Outre-mer, 3.075.512 doses ont été livrées, et 2.388.755 injections ont été réalisées. A La Réunion, 58% de la population totale a reçu au moins une dose, et 938.522 doses ont été injectées depuis le début de la campagne vaccinale. Après Saint-Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle-Calédonie, La Réunion est le troisième territoire ultra-marin le plus vaccinés (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

