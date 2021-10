Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

Les organisateurs de la Tropica'dingue annoncent l'annulation de la course mythique. Celle-ci consistait à participer en équipe, souvent déguisés, et de réaliser un parcours du combattant, au milieu de la boue et des rires bien souvent... La course devait normalement avoir lieu en novembre. L'organisation s'oppose à l'instauration du pass sanitaire pour cette course et donne rendez-vous en 2022. (Photo d'archives rb/www.ipreunion.com)

Les organisateurs de la Tropica'dingue annoncent l'annulation de la course mythique. Celle-ci consistait à participer en équipe, souvent déguisés, et de réaliser un parcours du combattant, au milieu de la boue et des rires bien souvent... La course devait normalement avoir lieu en novembre. L'organisation s'oppose à l'instauration du pass sanitaire pour cette course et donne rendez-vous en 2022. (Photo d'archives rb/www.ipreunion.com)