Publié le Jeudi 14 Octobre à 14H13 / Actualisé le Jeudi 14 Octobre à 14H13

Le président malgache Andry Rajoelina annonce la réouverture des frontières de Madagascar le 6 novembre. Celle-ci va concerner les vols en provenance d'Europe vers Antananarivo (Air France et Air Madagascar), les vols charters en provenance de Milan et Rome vers Nosy Be. L'autorisation des vols régionaux entre en vigueur dès le 23 octobre, incluant donc les vols depuis et vers La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le président malgache Andry Rajoelina annonce la réouverture des frontières de Madagascar le 6 novembre. Celle-ci va concerner les vols en provenance d'Europe vers Antananarivo (Air France et Air Madagascar), les vols charters en provenance de Milan et Rome vers Nosy Be. L'autorisation des vols régionaux entre en vigueur dès le 23 octobre, incluant donc les vols depuis et vers La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)