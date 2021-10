Au cours de la semaine du 6 au 12 octobre 2021, 49 cas de Covid-19 confirmés ont été identifiés parmi les patients domiciliés à Mayotte. Le taux d'incidence est donc de 17,5 cas pour 100.000 habitants. Le taux de positivité est de 1%. Les chiffres baissent donc après plusieurs semaines de hausse puis de stagnation du taux d'incidence. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'ARS de Mayotte. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les centres de vaccination seront fermés le mardi 19 octobre à l’occasion de la fête du Mawlid. A l’approche de cette fête, il est primordiale de ne pas relâcher la vigilance.



Le port du masque, le lavage des mains à l’eau et au savon et le respect de la distanciation physique sont autant de gestes à maintenir tout au long de cette journée.



S’agissant des rencontres familiales, il faut éviter dans la mesure du possible les repas impliquant des personnes qui ne partagent pas le même foyer ou prendre les mesures qui permettent de se protéger mutuellement.



De nombreuse personnes porteuses du virus sont asymptomatiques et peuvent ainsi être un vecteur de circulation du virus, sans le savoir, et être une source de contamination pour leurs proches et les personnes fragiles, qui pourront développer une forme grave de la COVID19.



A Mayotte, le dispositif de fin de remboursement des tests ne s’appliquera pas pour le moment. Les tests restent donc gratuits.