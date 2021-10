Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 12 heures

C'est officiel, à partir de ce vendredi 15 octobre, La Réunion n'est plus en état d'urgence sanitaire. Une décision du gouvernement qui vient confirmer une nette amélioration de la situation épidémique sur l'île. Le taux d'incidence se trouve désormais à 28 pour 100.000 habitants alors qu'il est monté à plus de 420 au plus fort de la crise. La Réunion est ainsi revenue à des indicateurs similaires à ceux de Mayotte, quand les autres territoires des Outre-mer affichent encore des données inquiétantes, notamment en Guyane. La fin de l'état d'urgence sanitaire signe un retour progressif à la vie d'avant, et permet au gouvernement de mettre fin à la gratuité des tests dits de confort sur le territoire, au même titre que la Métropole. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

