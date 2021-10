Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 58 minutes

Dans un nouvel avis publié ce vendredi 15 octobre 2021, la Haute autorité de santé (HAS) recommande plutôt le Pfizer pour la 3ème dose du vaccin, appelée dose de rappel. De nouvelles précisions sont attendues concernant le Moderna et un "possible risque accru de myocardites et péricardites". A La Réunion, le Moderna n'est pas en circulation, seuls le Pfizer et le Johnson and Johnson sont proposés à la population. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

