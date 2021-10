Les chiffres du Covid sont bons à La Réunion. Avec 234 cas en une semaine, le taux d'incidence diminue encore un peu et passe de 28 à 27,3 pour 100.000 habitants. Le taux de positivité baisse lui aussi et atteint 0,6%. Deux décès sont à déplorer cependant, des patients âgés entre 65 et 74 ans. Malgré des indicateurs qui s'améliorent, les autorités s'inquiètent du variant Delta, quasiment majoritaire parmi les mutations relevées, et d'une hausse de l'incidence chez les 25-34 ans et les plus de 45 ans. La vaccination de son côté n'augmente que très lentement. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Le taux d'incidence continue de baisser

Entre le 9 octobre et le 15 octobre, 234 cas de Covid-19 ont été recensés. Le taux d’incidence baisse donc de un point et passe à 27,3 pour 100.000 habitants. Le taux de positivité diminue lui aussi et passe à 0,6% contre 0,7% la semaine précédente. 370 cas sont encore actifs à ce jour, et on compte six clusters sur l'île dont trois à criticité modérée à Saint-Denis et Saint-Paul. Aucun n'est à criticité élevée.

Le taux d’incidence augmente de 7,6% chez les 25-34 ans et de 23,5% chez les 45-64 ans. Il est en très forte augmentation chez les plus de 65 ans : + 115,1%, et les plus de 75 ans : +116,5%. Des données qui inquiètent la préfecture et l'ARS.

• Deux décès à déplorer

Deux patients originaires de La Réunion sont décédés des suites du Covid. Ils étaient âgés entre 65 et 74 ans, tous deux présentaient des comorbidités et n’étaient pas vaccinés selon les autorités sanitaires.

Sur le plan des hospitalisations, sept lits de réanimation étaient occupés au 15 octobre par des patients positifs à la Covid-19 sur les 82 lits de réanimation installés à La Réunion.

• Le variant Delta majoritaire parmi les mutations

Sur 162 tests positifs criblés, 79% sont des variants et le variant Delta (indien) "représente la quasi-totalité des mutations détectées, devant le variant Beta (sud-africain) qui reste encore présent dans des proportions faibles" notent les autorités sanitaires.

• La vaccination trop lente

Du 11 au 17 octobre, ce sont près de 14.700 injections qui ont été effectuées, un taux en légère augmentation tandis qu'il était en baisse ces dernières semaines.

A ce jour, "71,8 % de la population éligible (de plus de 12 ans) est engagée dans un parcours vaccinal (ou 58,9% de la population totale), 68,2% de la population éligible présente un schéma vaccinal complet (ou 56 %de la population totale)" indiquent les autorités sanitaires.

Malgré l'amélioration des indicateurs, la préfecture et l'ARS appellent la population à aller se faire vacciner pour éviter un rebond épidémique et permettre aux chiffres du Covid de baisser encore.

