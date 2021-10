Alors que la situation sanitaire continue de s'améliorer pour la dixième semaine consécutive, aucune date n'a été communiquée quant à une éventuelle levée des motifs impérieux. En place depuis le 28 janvier dernier, ils prohibent toute personne non-vaccinée de venir ou partir de La Réunion sans justificatif. Depuis près de dix mois, la liberté de circuler est donc limitée, sans qu'aucune indication d'un retour à la normale ne soit communiquée par la préfecture. Interrogée par Imaz Press, elle indique même qu'au "regard de la situation sanitaire, il n'est pas envisagé à ce stade de modifier la règlementation en vigueur" (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Alors que l'état d'urgence sanitaire a été levé le 15 octobre dernier, tout le monde, presse comme population, s'attendait à ce que les autorités fassent le point sur ces motifs impérieux. Plusieurs demandes ont d'ailleurs été adressées à la préfecture, de notre part, comme de la part des internautes, afin d'avoir – enfin – des précisions. Après de – très - nombreuses sollicitations, elle apporte enfin sa réponse : aucun retour à la normale prévue pour l'heure.



Si la situation sanitaire continue de s'améliorer, elle ne l'est pas assez aux yeux des autorités. "Les passagers souhaitant voyager sans ces motifs peuvent le faire, sous réserve de présenter un schéma vaccinal complet" rappelle-t-elle par ailleurs. Comprendre que ceux qui souhaiteraient voyager comme bon leur semble, n'ont qu'à simplement se faire vacciner. Une réponse qui ne satisfera probablement pas une frange de la population, opposée à la vaccination contre le Covid-19.



- Un dispositif levé et rétabli à plusieurs reprises -



Les motifs impérieux ont été introduits avec la mise en place du premier confinement, le 30 mars 2020. A l'époque, les voyageurs devaient justifier de leur voyage, mais aussi observer une quatorzaine obligatoire dans un hôtel dédié. Cette quatorzaine avait été levée le 11 mai suite à une décision du Conseil constitutionnel : les voyageurs étaient priés de s'isoler pendant 14 jours, mais dans le lieu de leur choix.



Le dispositif avait ensuite été allégé le 9 juin, avec un isolement de sept jours pour les voyageurs ayant réalisé un test PCR dans les 72h précédant le vol. Enfin, les motifs impérieux avaient été totalement levés le 22 juin. Les autorités ont cependant introduit le dépistage Covid-19 obligatoire le 11 juillet.



Les voyages sont restés libres entre La Réunion et l'Hexagone jusqu'au 30 octobre 2020, date à laquelle la Métropole a été reconfinée face à une nouvelle flambée épidémique. A La Réunion, aucune restriction n'a été prise en dehors de celle-ci, l'épidémie étant largement sous contrôle.



Le dispositif a fini par être levé le 15 décembre…avant d'être rétabli le 28 janvier 2021, alors que les premiers variants du Covid-19 étaient détectés dans l'Hexagone. Depuis, les motifs impérieux n'ont plus été totalement levés. Ils ont cependant été allégés en mars dernier, notamment pour aider les rapprochements familiaux. Ce n'est que depuis le 9 juin qu'ils ont été en partie supprimés, mais uniquement pour les voyageurs vaccinés.



Décriés par une partie de la population, mais aussi par certains élus locaux, les motifs impérieux ne sont en tout cas pas prêts d'être supprimés pour les personnes refusant de se faire vacciner. Une situation qui risque, une nouvelle fois, de provoquer la colère de certains.

as/www.ipreunion.com / [email protected]