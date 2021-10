Dans un arrêté préfectoral publié ce vendredi 29 octobre 2021, la préfecture prolonge pour deux semaines les restrictions sanitaires effectives à La Réunion. L'arrête actuel prenait initialement fin ce 31 octobre (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dans un communiqué de presse publié ce jeudi, la préfecture a alerté sur une dégradation de la situation sanitaire. Jacques Billant a d’ores et déjà averti qu’un resserrement des restrictions sanitaires pourraient être appliquées en cas d’une nouvelle dégradation des indicateurs covid



Pour l’heure, ce sont uniquement les restrictions en place qui sont reconduites. Pour rappel :

• En intérieur, je porte le masque.

Le port du masque est en effet obligatoire pour toutes les personnes âgées de 11 ans et plus dans tous les établissements recevant du public (y compris ceux soumis au Passe sanitaire).



• En extérieur, je porte également le masque dans tous les lieux où je ne peux pas être en distance avec les autres.



• Les rassemblements et pique-niques de plus de 10 personnes sont interdits sur la voie publique ou dans les espaces publics, notamment les plages, les espaces verts, les aires de loisirs et les jardins municipaux.



• La présentation du Passe sanitaire est obligatoire pour accéder aux établissements recevant du public soumis au Passe sanitaire.

• Les clubs et discothèques sont soumis à une jauge correspondant à 75% de leur capacité d’accueil maximale. Le port du masque y est maintenu en intérieur et lors des activités de danse qu’elles aient lieu en intérieur ou en extérieur.



• L’activité de la danse est soumise à passe sanitaire dans tous les établissements recevant du public et doit se faire dans le respect d’une jauge fixée à 75% de la capacité d’accueil maximale. Le port du masque y est obligatoire



• Les concerts debout sont soumis à la présentation du Passe sanitaire dans la limite d’une jauge fixée à 75% de la capacité d’accueil de l’établissement dans lequel ils ont lieu. Le port du masque est obligatoire lors de ces évènements, en intérieur comme en extérieur.