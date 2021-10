Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Au cours de la semaine du 20 au 26 octobre 2021, trois décès et 71 cas de Covid-19 confirmés ont été identifiés parmi les patients domiciliés à Mayotte, soit un taux d'incidence de 25,4 cas pour 100 000. Le taux de positivité est de 2,3%. Deux personnes sont actuellement hospitalisées. "Un relâchement général est constaté dans l'application et le respect des mesures barrière. À la veille d'un week-end prolongé, L'ARS rappelle l'importance de ces mesures contre le Covid-19 et la grippe" écrit l'ARS de Mayotte.

