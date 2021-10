Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, et Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, en lien avec l'Agence régionale de santé et la préfecture de Martinique annoncent la mise en place d'une mission de médiation afin de répondre à la situation sociale préoccupante au Centre Hospitalier Universitaire de Martinique. Nous publions ici le communiqué du ministère des Outre-mer. (Photo d'illustration AFP)

