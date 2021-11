Il est supprimé, puis réinstauré, puis re-supprimé, et à nouveau ce samedi 6 novembre 2021, le masque anti Covid revient dans nos vies. Décidément c'est à n'y plus rien comprendre. Car de deux semaines en deux semaines, l'avis des autorités sanitaires sur le port du masque ne fait que changer, au gré des fluctuations sanitaires. Face à une (légère) hausse des cas, le préfet et l'ARS ont décidé de remettre en place le masque obligatoire dans la rue. Mais jusqu'à quand ? Son efficacité interroge, alors que d'autres mesures comme la suppression de certaines jauges, restent inchangées. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Tous à vos masques. Ce samedi 6 novembre, il faudra bien le remettre sur le nez pour sortir de chez soi. Alors qu'il avait été supprimé dans la rue le 18 octobre dernier, il revient au grand galop deux semaines plus tard. Obligatoire "sur l'ensemble de l'espace public", le masque revient bel et bien dans nos vies.

Des allers et retours difficiles à comprendre pour la population réunionnaise. En effet le port du masque obligatoire avait été abandonné le 30 juin dernier, dans les zones de faible affluence. Mais le retour de l'état d'urgence sanitaire face à la forte hausse des cas de Covid début août a mis fin aux réjouissances. Dès le 31 juillet, soit après un mois de répit, le masque est revenu.

Alors sait-on vraiment où l'on va avec ce masque ? Il semble servir de barrière principale, une barrière physique qui devient aujourd'hui presque politique car elle montre de façon très visuelle que les autorités sanitaires remettent en place certaines restrictions. Pour autant, on peut s'interroger sur le bien-fondé de ce masque, qui décidément n'a jamais vraiment réussi à faire l'unanimité parmi les élus, à commencer par notre gouvernement qui rappelons-le, niait le pouvoir de protection du masque anti Covid en début de crise.

Aujourd'hui la communauté médicale s'entend à dire que le masque protège de l'autre, d'autant plus si l'autre n'est pas vacciné. Mais le masque suffira-t-il à endiguer cette légère reprise épidémique ?

Il semble que préfecture comme ARS aient du mal à considérer les récents événements sur l'île comme des éléments déclencheurs. Pourtant il paraît assez évident (de notre point de vue du moins) que les vacances et le Grand Raid y sont pour beaucoup. N'est pas épidémiologiste qui veut, et nous n'aurons pas la prétention de nous attribuer ce rôle. Toutefois, les foules engendrées par ces deux événements ces dernières semaines ne peuvent que jouer dans la reprise de l'épidémie.

Alors est-ce encore la faute de la population ? Il aurait fallu, on s'en doute, porter davantage le masque autour des postes de pointage pour voir passer les fous du Grand Raid. Il aurait aussi fallu être plus sérieux lors des regroupements ou pique-niques entre amis. Il aurait fallu être plus rigoureux sur le port du masque dans les lieux publics, les bars, les restaurants…

Oui mais. Ce masque, aussi protecteur puisse-t-il être, n'est pas d'une logique à toute épreuve. Ainsi il faut le porter dans les écoles de danse – qui n'incluent pas de pass sanitaire contrairement aux clubs de sport – quitte à risquer un essoufflement dangereux. Il faut aussi le remettre une fois sorti de la piscine, pourtant remplie de chlore. Il faut le mettre dans des endroits où les jauges ont été supprimées. Et toujours et encore, le mettre dans les supermarchés bondés, en rangs d'oignons derrière la caisse.

A force de manipuler ces masques de plus en plus moites avec l'été qui arrive, on en vient à se demander s'ils sont vraiment LA réponse adaptée lorsque les courbes du Covid repartent à la hausse. Mais alors que la vaccination stagne déjà depuis plusieurs semaines autour des 70%, difficile de trouver une autre mesure d'urgence du côté des autorités, on s'en doute.

Alors il va falloir refaire nos stocks de masques. Bleus mais aussi roses ou multicolores, ceux-ci se sont adaptés à notre quotidien au point d'en devenir des objets customisés. Profitons-en, ils pourraient bien disparaître de nouveau d'ici deux ou trois semaines, sait-on jamais…

