Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

La hausse épidémique se confirme à Mayotte depuis plus d'une semaine. Le taux d'incidence passe à 42,2 pour 100.000 habitants et le taux de positivité à 3,6%, il gagne ainsi 1,1 point par rapport à la semaine précédente. Entre le 30 octobre et le 5 novembre, 118 cas de Covid-19 ont été identifiés parmi les patients domiciliés à Mayotte. A noter cependant qu'aucun patient n'est à ce jour hospitalisé au CHM. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

