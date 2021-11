Les écoles de Maurice seront fermées à compter de ce mercredi 10 novembre 2021 en raison de la dégradation de la situation sanitaire. L'annonce a été faire par les autorités mardi soir sur le plateau de la télévision nationale, indique le site d'information lemauricien.com. Les élèves pourront suivre les cours diffusés à la télé à compter de ce jeudi (Photo lemauricien.com)

Depuis plusieurs jours maintenant, les cas de Covid sont nettement repartis à la hausse à Maurice. Comme l'indique Defi Media, les chiffres officiels dépassent les 150 cas journaliers. Ce samedi 6 novembre, 166 nouveaux cas de Covid-19 étaient répertoriés. Ce chiffre n'avait pas été dépassé depuis la mi-septembre selon le journal. Mais depuis le 3 novembre, les courbes ne cessent de s'élever. En fin de semaine dernière, cinq décès liés au Covid-19 ont été recensés, des personnes âgées de 53 à 89 ans.

L’université de Maurice, elle, a annoncé dès ce lundi après-midi qu'elle dispensera uniquement des cours en ligne en raison de la situation sanitaire.

Cette reprise épidémique sur l'île soeur intervient alors que de nombreux efforts étaient fournis pour faire repartir le tourisme. Air Austral avait annoncé une hausse des rotations avec Maurice et Mayotte, et l'île soeur multipliait les publicités à destination des Réunionnais, public cible.

Pour rappel actuellement, l'entrée sur le territoire mauricien est possible pour les voyageurs vaccinés et la quatorzaine à l'arrivée est supprimée, mais les conditions sont multiples. Il est nécessaire de présenter un test PCR avant le départ, de réaliser un test antigénique après, puis un nouveau test cinq jours plus tard et il faut se munir d'une attestation d'assurance Covid obligatoire.

www.ipreunion.com / [email protected]