Le gouvernement mauricien a annoncé de nouvelles restrictions sanitaires ce jeudi 11 novembre 2021, applicables dès ce vendredi : les rassemblements tels que les mariages et les enterrements sont désormais limités à 50 participants. Les lieux de culte, eux, pourront accueillir un maximum de dix personnes. Les gymnases et salles de sport sont désormais réservés aux personnes vaccinées, avec une jauge d'une personne par 4m2. Une distance de deux mètres devra séparer chaque table des restaurants et les clients et employés devront être vaccinés. Les plages seront toujours accessibles, mais les pique-niques sont à nouveau interdits. "Ces règlements seront en vigueur jusqu'au 13 décembre" précise L'Express de Maurice (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

