Au cours de la semaine du 6 au 12 novembre 2021, 92 cas de Covid-19 confirmés ont été identifiés parmi les patients domiciliés à Mayotte, soit un taux d'incidence de 32,9 cas pour 100.000 habitants (contre 42,2 cas pour 100.000 habitants la semaine précédente). Le taux de positivité est égale à 2,4% (contre 3,6% la semaine précédente), selon l'ARS de Mayotte dont nous publions ici le communiqué. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ces indicateurs ne doivent pas faire baisser la vigilance. Cette situation appelle à rester prudent dans l’application des gestes barrières au quotidien et dans toutes les circonstances afin de contenir l’épidémie à Mayotte.



Le masque doit être porté dans les lieux ouverts à très forte densité ne permettant pas de garantir une distance minimale de 2m et dans les lieux clos pour éviter une transmission du virus. Les limitations de regroupement de plus de 10 personnes doivent être strictement respectées.



Il est tout particulièrement rappelé qu’il est important de se faire dépister :



· Dès lors qu’on a été en contact avec une personne testée positive



· Dès lors qu’on présente un des symptômes évocateurs de la maladie



· Au moindre doute et même sans symptôme