Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Deux pompiers ont été blessés et deux personnes interpellées, lundi 15 novembre, en Guadeloupe, durant la première journée d'une grève générale illimitée contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, a appris l'Agence France-Presse (AFP) de source syndicale et auprès du parquet (Photo d'illustration AFP)

