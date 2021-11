Les chiffres du Covid-19 sont attendus ce mardi soir 16 novembre 2021, mais si l'on en croit ceux publiés par Santé Publique France, la situation ne s'est pas améliorée...et laisse craindre un resserrement rapide des restrictions sanitaires. Ce lundi soir, le taux d'incidence était de 147,2 pour 100.000 habitants, soit tout près des 150 qui furent un temps le seuil à ne pas dépasser pour éviter un nouveau couvre-feu. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour l'heure, les mesures ont été légèrement resserrées ce lundi avec l'interdiction des piques-niques et des bivouacs, et un élargissement de l'utilisation des pass sanitaires. Le masque, lui, a fait son retour dans les classes et dans l'espace public depuis plus d'une semaine désormais. Une mesure qui ne semble pas vraiment avoir fait son effet, alors que 180 cas quotidiens en moyenne ont été répertoriés sur la semaine du 5 au 11 novembre. Et cela alors que le nombre de dépistages effectué est en baisse depuis la fin du remboursement systématique.

Aucune tension hospitalière n'est cependant notée. 9 personnes étaient hospitalisées en réanimation ce lundi, pour 82 lits disponibles. Une activité en légère hausse mais qui n'est pour l'heure pas dramatique. "Les premiers impacts de cette reprise épidémique sont désormais perceptibles sur le système hospitalier, avec un doublement en une semaine des admissions en réanimation et en médecine Covid pour des patients essentiellement non vaccinés" estimait cependant la préfecture, dans un communiqué publié ce vendredi.

- Craintes de nouvelles interdictions -

Cette situation laisse en tout cas de nombreuses questions en suspens sur le déroulé des semaines à venir. Monde de la nuit, du sport ou encore du tourisme redoute une flambée épidémique qui forcerait les autorités à prendre des mesures restrictives bien plus fortes que celles actuellement en place.

Les compétitions sportives battent leur plein actuellement, et une nouvelle interdiction de ces dernières porteraient un coup certain aux différents clubs de l'île, ne serait-ce que moralement parlant.

Un retour des jauges est craint dans le milieu de la restauration, mais aussi la remise en place d'un couvre-feu – voire d'un reconfinement. Deux mesures qui supposeraient le retour de l'état d'urgence sanitaire à La Réunion, levé le 15 octobre dernier, mais qui seraient lourdes de conséquences pour ce milieu largement dépendant des recettes du soir. Une remise en place d'un couvre-feu serait aussi un coup – très – dur pour les boites de nuit, qui n'ont été autorisées à rouvrir qu'au début du mois d'octobre dernier…après 18 mois de fermeture.

A noter aussi que les fêtes de fin d'années approchent à grand pas. 20 désanm, Noël, Nouvel an…Que de célébrations qui pourraient être entachées par un durcissement des restrictions sanitaires. L'an dernier, pour le Nouvel an, un couvre-feu avait d'ailleurs été prononcé pour limiter les regroupements festifs, et les célébrations sur la plage avait été interdites. Une situation qui pourrait être déclinée en 2021, mais qui risque fort de déplaire à beaucoup.



www.ipreunion.com / [email protected]