Lors de son allocution télévisée mardi 9 novembre 2021, Emmanuel Macron a indiqué que la 3ème dose de vaccin serait obligatoire pour les plus de 65 éligibles, sinon quoi leur pass sanitaire ne serait plus valable à compter du 15 décembre. Une annonce qui vaut pour la Métropole comme pour La Réunion, alors les publics concernés sont invités à prendre rendez-vous dès maintenant. Qui peut y aller, où prendre rendez-vous, combien de temps après la seconde dose ? Petit mode d'emploi avec Imaz Press (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Mardi dernier, Emmanuel Macron a confirmé la mise en place de la 3ème dose, appelée "dose de rappel". Celle-ci sera bientôt obligatoire pour les plus de 65 ans afin de garder un pass sanitaire valide à compter du 15 décembre. Tous les publics concernés sont d'ores et déjà invités à prendre rendez-vous.

Selon la préfecture, "depuis le 1er septembre, plus de 14.600 personnes éligibles ont reçu leur dose de rappel à La Réunion. Des chiffres encourageants mais pas suffisamment : 31,5 % des 80 ans et plus ont fait leur rappel et 26,3 % pour les 65-79 ans". Ainsi un appel est lancé pour inciter les plus âgés à recevoir leur troisième dose.

• Qui est concerné

Pour rappel sont concernées : les personnes de plus de 65 ans, les personnes à risque de formes graves de Covid-19, les résidents en EHPAD et en unités de soins de longue durée, les personnes sévèrement immunodéprimées ainsi que leur entourage de plus de 18 ans, l'ensemble des professionnels des secteurs de la santé, du médico-social ou du transport sanitaire.

L'obligation de la troisième dose d'ici le 15 décembre concerne uniquement les plus de 65 ans à ce stade. La dose de rappel pour les 50-64 ans quant à elle sera disponible début décembre. Une généralisation de la 3ème dose pourrait un jour être envisagée par la France, mais pas à ce stade, avait précisé le Président.

• Quand faire cette 3ème dose

Celles et ceux qui sont concerné.e.s ne le sont que six mois et cinq semaines après leur deuxième injection pour le Pfizer, ou "entre trois et six mois après la dernière injection pour les personnes sévèrement immunodé-primées" sur avis médical, indique la préfecture. "Les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen devront avoir reçu leur dose de rappel deux mois après l'injection de leur monodose", rappelle le gouvernement. En clair, si vous avez plus de 65 ans et que d'ici le 15 décembre vous n'avez pas atteint les six mois de délais réglementaires et n'avez donc pas eu le temps de réaliser votre troisième injection, vous n'êtes pas concerné par la désactivation du pass sanitaire.

• Où la faire

A La Réunion, il est possible d'aller dans un des six centres de vaccination, avec ou sans rendez-vous. Mais vous pouvez quand même réduire le temps d'attente en réservant votre créaneau sur www.sante.fr ou en appelant le 02 62 72 04 04.

Il est aussi possible, comme pour les autres doses de vaccin, de recevoir sa troisième injection auprès de son médecin, pharmacien, infirmier, ou sage-femme en fonction des praticiens, et "lors des opérations de vaccination organisées dans les communes (centres éphémères ou Vaccinobus)" rappelle la préfecture.

• Que se passe-t-il après pour mon pass

Les personnes qui font leur rappel "disposeront d'un nouveau QR Code qui sera valide sept jours après l'injection. Les personnes qui font leur rappel dans les délais, soit dans les quatre semaines suivant leur éligibilité, le QR code généré au moment de leur précédente vaccination restera actif pendant sept jours de façon à ce qu'elles puissent disposer d'un passe sanitaire valide" précise le gouvernement sur son site service-public.

