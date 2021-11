Chaque semaine, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) publie les chiffres du Covid-19 : tests PCR réalisés, nombre de dépistages positifs, personnes contaminées symptomatiques, admissions en hôpital...Si les données du mois de novembre ne sont pas disponibles, celles d'octobre ont bien été publiées. On y apprend notamment que sur près de 33.000 dépistages réalisés à La Réunion, 429 étaient positifs pour des personnes non-vaccinées, 54 concernaient des personnes primo-vaccinées, et 272 des personnes totalement vaccinées. Si ce dernier chiffre peut surprendre et poser question, il est cependant à mettre en perspective avec le nombre de personnes vaccinées dans l'île (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Au total, sur les 744 personnes positives au Covid-19 en octobre dans l'île, 36,5% d'entre elles étaient vaccinées. Un phénomène qui s'explique finalement assez simplement : plus la couverture vaccinale d’une population augmente, plus la part de patients vaccinés dans les cas positifs de Covid-19 est susceptible d’augmenter. Il en va de même pour les hospitalisations, c'est d'ailleurs comme cela qu'il y a désormais plus de patients vaccinés hospitalisés que de non-vaccinés en Métropole.

Tableau Drees

Une situation qui n'est pour l'heure pas transposable à La Réunion, alors qu'aucune des sept patients admis en réanimation au 16 novembre n'étaient complètement vaccinés, mais qui pourrait tout à fait survenir si la population atteignait aussi les 90% de vaccination comme c'est le cas dans l'Hexagone. Cette tendance est en tout cas nettement visible sur le graphique ci-dessous, publié par la Drees.





Graphique Drees



D'autres paramètres sont d'ailleurs à analyser : sur les 473 cas positifs de non-vaccinés et primo-vaccinés, 229 étaient symptomatiques, 21 ont été hospitalisés, et 4 ont été admis en réanimation. Du côté des vaccinés, 96 étaient symptomatiques, 5 ont été hospitalisés, et aucun n'a été admis en réanimation.



Pour bien interpréter ces données, il faut par ailleurs les rapporter à la population de chaque groupe : pour 166.802 personnes non-vaccinées à La Réunion, on décompte 25 hospitalisations, réanimation comprise, contre 5 pour 409.120 personnes complètement vaccinées au 31 octobre.



Globalement, les personnes vaccinées étaient sous-représentées dans les services hospitaliers en octobre. A noter que le nombre de cas était largement inférieur au mois d'octobre, et qu'il conviendra de réaliser la même analyse à la fin du mois, alors que La Réunion est en pleine flambée épidémique. On peut cependant déjà souligner que les patients admis en réanimation en novembre n'étaient pour l'heure pas vaccinées, tout comme les personnes décédées des suites du Covid-19. L'ARS, interrogée par Imaz Press, a indiqué ne pas encore disposer des données concernant le statut vaccinal des cas détectés.



