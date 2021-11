Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Saisie par le directeur général de la santé, la Haute Autorité de santé (HAS) recommande l'extension de la campagne de rappel de vaccination pour toutes les personnes majeures. La troisième dose est conseillée à tous les adultes de 18 ans et plus dans un délai un peu plus court soit cinq mois après la première vaccination complète, indique la HAS qui recommande aussi le renforcement des gestes barrières. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Saisie par le directeur général de la santé, la Haute Autorité de santé (HAS) recommande l'extension de la campagne de rappel de vaccination pour toutes les personnes majeures. La troisième dose est conseillée à tous les adultes de 18 ans et plus dans un délai un peu plus court soit cinq mois après la première vaccination complète, indique la HAS qui recommande aussi le renforcement des gestes barrières. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)