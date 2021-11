Lors de sa conférence de presse ce jeudi 25 novembre 2021, le ministre de la Santé Olivier Véran n'a pas dit un mot sur les Outre-mer. Pourtant, une mesure a été annoncée par Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, ce mercredi : le retour du test PCR ou antigénique pour les voyages vers les Outre-mer pour les passagers vaccinés comme non vaccinés. Interrogé par Imaz Press, le ministère en dit plus sur cette nouvelle obligation. Il restera notamment gratuit pour les vaccinés (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Gratuité des tests pour les vaccinés

Même vaccinés, les voyageurs devront effectuer un test pour voler vers un territoire ultramarin. Le ministère des Outre-mer indique que ces tests seront bien remboursés pour les vaccinés. Ils restent cependant payants pour les non vaccinés.

• Les tests PCR comme antigéniques acceptés

Le test RT-PCR et le test antigénique sont tous deux acceptés. Jusqu'ici le test PCR devait dater de moins de 72 heures et le teets antigénique de moins de 48 heures. Cependant le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que la validité des tests passait à 24 heures. Interrogé sur ce point, le ministère des Outre-mer indique que les délais autorisés pour les tests restent à fixer. Rien ne dit qu'eux aussi seront concernés par cette restriction de validité.

• La mesure entre bien en vigueur ce lundi 29 novembre

Le ministère des Outre-mer le confirme : l'obligation du test entre en vigueur dès ce lundi soit le 29 novembre.

• C'est la date de l'embarquement qui compte

Pour un passager qui vole le dimanche et atterit le lundi, "c'est la date de l'embarquement qui compte" indique le ministère. Ainsi pas besoin de craindre un contrôle à l'atterrissage pour les personnes vaccinées qui n'auront pas de test. Pour ceux qui décollent le lundi, le test sera bien demandé. A noter que pour les non vaccinés le protocole reste inchangé : il est nécessaire de fournir à la fois un test négatif et un motif impérieux pour pouvoir prendre l'avion.

