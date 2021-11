Publié il y a 16 heures / Actualisé il y a 1 heures

À compter du lundi 29 novembre 2021, l'Académie de La Réunion et l'ARS mettent en oeuvre de nouvelles mesures d'ajustement du protocole sanitaire dans les écoles. Le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, a annoncé jeudi 25 novembre 2021, lors de la conférence de presse commune avec le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, la mise en place progressive, à partir du lundi 29 novembre 2021, d'un ajustement des mesures mises en oeuvre lorsqu'un écolier est testé positif au coronavirus. Lorsqu'un élève d'école primaire sera testé positif, les autres élèves de la classe considérés comme cas contact retourneront en classe au rendu négatif du test. Nous publions ici le communiqué du rectorat. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

