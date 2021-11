Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Afin de prendre en compte et de lutter le plus rapidement possible contre la circulation virulente du nouveau variant, dit " Nu " détecté en Afrique Australe (Afrique du Sud, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibie et Zimbabwe), le gouvernement a pris cette nuit une nouvelle disposition réglementaire par voie de décret paru le 27 novembre et applicable à tous les passagers à destination de la métropole depuis La Réunion et Mayotte.

