Depuis ce samedi 27 novembre 2021, les Réunionnais.es de plus de 18 ans peuvent aller recevoir leur dose de rappel vaccinal ou 3ème dose. Résultat : les files d'attente s'allongent à un rythme soutenu. Ce lundi, plus de 700 personnes sont venues se faire vacciner et 80% d'entre elles venaient pour le rappel. Le même nombre de personnes était attendu dans l'après-midi. A l'approche des fêtes de fin d'année, certain.e.s veulent un schéma vaccinal à jour pour avoir l'esprit tranquille, d'autres veulent faire vite pour garder un pass sanitaire valide au 15 janvier. (Photos rb/www.ipreunion.com)

Soulagé de pouvoir faire une pause pour nous parler, le pompier Sébastien Ibar, coordinateur du jour au centre de vaccination de la Nordev (Saint-Denis), constate "une activité très forte" depuis 6h ce lundi 29 novembre. "Nous avons reçu plus de 700 personnes et cet après-midi ce sera à peu près pareil" nous dit-il.

80% des rendez-vous pris correspondent à la dose de rappel. "Nous notons aussi pas mal de premières injections, c'est très bien. Les vacances approchent et motivent les gens, pour avoir un pass sanitaire complet. Il y en a qui veulent profiter des fêtes" estime le coordinateur.

A la Nordev, 11 vaccinateurs, 2 médecins et une dizaine d'agents s'activent pour pouvoir gérer les arrivant.e.s. Un rythme soutenu depuis ce samedi, date à partir de laquelle tous les adultes de plus de 18 ans peuvent prétendre à la 3ème dose de vaccin. "On prend le maximum de personnes sans rendez-vous" indique Sébastien Ibar. Mais face à l'affluence, il est conseillé de réserver. "Ça va bien continuer comme ça au maximum cette semaine et jusqu'aux fêtes" anticipe l'agent du Sdis.

Parmi les personnes qui s'installent dans la file d'attente, "il y a de tout, pas mal de personnes âgées mais quand même des jeunes, qui n'ont pas forcément envie mais qui sont un peu obligés" observe Sébastien Ibar.

Derrière lui, une file d'attente, feuille de renseignements à la main. Un autre agent de Sdis récite les numéros appelés à sortir après la pause réglementaire post injection.

Attablée pour remplir sa fiche de vaccination, Anielle. Âgée de 72 ans, elle s'est décidée à faire sa 3ème dose maintenant, voyant les chiffres du Covid et pour protéger sa famille. "J'ai des enfants et des petits-enfants. J'ai fait la 2ème dose et je veux rester dans le mouvement, sinon on perd tout." Pour réserver son créneau, elle n'a eu "aucun problème". Tout comme Thérèse, qui estime la dose de rappel "primordiale". "Face à ce coronavirus qui sévit partoutt dans le monde, il faut enrayer cette sacrée foutue infection. Pour la santé de tous, pour retrouver une vie normale. Et le pass sanitaire nous permet de retrouver nos activtés de part et d'autres."

