Sur Twitter, le chef de l'Etat indique qu'il a effectué son rappel vaccinal, ainsi que son vaccin contre la grippe. La troisième dose de vaccin est accessible à tous les Français, de Métropole et des Outre-mer, de plus de 18 ans depuis samedi 27 novembre 2021. Les prises de rendez-vous se sont rapidement accumulées depuis ce week-end. Le rappel vaccinal sera obligatoire pour présenter un pass sanitaire valide à compter du 15 janvier sinon quoi le pass sera désactivé sept mois après la deuxième injection de vaccin. Les non vaccinés, eux, doivent à compter de ce lundi présenter un test PCR ouu antigénique renouvelé toutes les 24 heures pour avoir un pass sanitaire valide. (Photo d'illustration AFP)

