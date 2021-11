Il était valable 72 heures lorsqu'il s'agissait d'un PCR, 48 heures pour un antigénique... désormais le test anti-Covid n'est valable que 24 heures. Une mesure qui entre en vigueur à compter de ce lundi 29 novembre 2021, comme l'a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran. Ce même jour, le test redevient obligatoire pour voyager vers les Outre-mer, y compris pour les passagers vaccinés. Pour ces derniers cependant le délai pour réaliser un test avant de prendre l'avion reste de 48 ou 72 heures selon qu'il s'agit d'un PCR ou un antigénique. Il est bien réduit à 24 heures pour les voyageurs non vaccinés. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Deux mesures entrent en vigueur ce lundi 29 novembre parmi les annonces faites par le ministre de la Santé Olivier Véran : la réduction du test PCR ou antigénique à 24 heures de validité et le retour du test obligatoire, y compris pour les vaccinés, afin d'effectuer un vol vers les Outre-mer.

• Le délai du test réduit à 24 heures

Le test devient de plus en plus contraignant pour les personnes non vaccinées. Rendu payant depuis le 15 octobre, il voit maintenant sa validité réduite à 24 heures. PCR comme antigéniques, ils ne seront valables que 24 heures au lieu de 72 actuellement, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran, au cours d'une conférence de presse jeudi 25 novembre. Le décret publié au Journal officiel indique bien que dès le 29 novembre, le délai de 72 heures est réduit à 24 heures.

"Concrètement cela veut dire que si vous n'êtes pas vacciné et voulez bénéficier du pass sanitaire, il vous faudra réaliser un test quotidiennement" avait alors détaillé Olivier Véran. "Ces petites contraintes du quotidien sont les clés de notre liberté (...) des outils inestimables pour freiner la propagation du Covid."

🗣Covid-19 : à compter de lundi 29 novembre, la durée de validité des tests PCR et antigéniques, qui servent de pass sanitaire pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés, sera réduite à 24 heures, explique Olivier Véran, ministre de la Santé pic.twitter.com/AI0UgXoITM — franceinfo (@franceinfo) November 25, 2021

• Un test obligatoire pour voyager vers les Outre-mer

Interrogé sur le plateau de TF1 ce jeudi 25 novembre 2021, le ministre de la Santé Olivier Véran a confirmé l'annonce du ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, effectuée dès ce mercredi : le test redevient obligatoire pour tous les passagers vers les Outre-mer.

Olivier Véran a alors précisé que la validité de ce test, PCR ou antigénique, passait à 24 heures pour les non vaccinés. Rappelons qu'à La Réunion ceux-ci doivent également présenter un motif impérieux justifiant leur voyage. Les délais du test restent inchangés pour les vaccinés soit 48 heures pour un test antigénique et 72 heures pour un test PCR.

Par ailleurs, le test reste gratuit pour les vaccinés tandis qu'il est payant pour les passagers non vaccinés. Cette mesure n'entrant en vigueur que ce lundi, les voyageurs vaccinés qui ont décollé ce dimanche et atterrissent ce lundi matin après un vol de nuit ne sont pas concernés.

