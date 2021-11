L'information semble être légèrement passer à la trappe, même du côté des autorités : depuis le 12 novembre 2021, les auto-tests réalisés sous la supervision d'un professionnel de santé peuvent de nouveau être utilisés pour obtenir un pass sanitaire valide. Pourtant, interrogée par Imaz Press Réunion, la préfecture a assuré ce lundi que "les auto tests n'ont jamais permis de valider un pass sanitaire ou de prendre l'avion. Les seuls tests valides sont les tests antigéniques ou RT-PCR"...Une semaine après avoir indiqué le contraire dans un communiqué de presse. Finalement, après vérification, les auto-tests sont bien valides pour avoir un pass sanitaire (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com

Attention cependant, celui-ci doit être réalisé en pharmacie, sous "la supervision d’un professionnel de santé (pharmacien)" indiquent les autorités dans un communiqué de presse daté du 16 novembre. Le retour des tests est par ailleurs devenu effectif dès le 12 novembre, bien qu'il ne soit mentionné nul part dans les différents communiqués de presse relatifs au pass sanitaire.

Comme pour les tests antigéniques et RT-PCR, les autotests sous supervision réalisés dans le cadre de l’accès aux établissements, lieux et évènements soumis au pass sanitaire sont payants pour les personnes non-vaccinées. Ils ne sont valables que 24 heures, comme pour les autres tests. "L’autotest est réservé aux personnes de plus de 15 ans asymptomatiques" précise l'ARS sur son site.

Concernant l'avion, où les dépistages sont redevenus obligatoires dans les deux sens et pour tout le monde, si la préfecture n'a pas donné de réponse précise, on peut supposer que le dispositif reste inchangé.

"Pour les vaccinés : un test PCR de moins de 72 heures ou un test antigénique de moins de 48 heures et le pass sanitaire attestant d'un schéma vaccinal complet. Pour les non vaccinés : un test PCR ou antigénique de moins de 24 heures, un justificatif de motif impérieux, une fiche de voyage relative au motif impérieux disponible sur le site de la préfecture et une fiche de contact tracing disponible sur le site de l'ARS" a-t-elle précisé ce dimanche. A savoir que l'auto-test tombe sous la catégorie de test antigénique.

- Autotests pour les enfants -

La règle des 15 ans a par ailleurs été abandonnée concernant les élèves de 6ème, qui ont moins de 12 ans et ne sont donc pas éligibles à la vaccination. Depuis ce lundi, le protocole sanitaire a été modifié dans les écoles : les élèves en classe de sixième vont se faire tester deux fois par semaine.

"Les classes de 6e sont un cas particulier car les enfants ont moins de 12 ans et ne sont pas vaccinés. Je vous annonce une nouvelle mesure que nous allons prendre : la distribution d’autotests aux élèves de 6e, correspondant à deux autotests par semaine", a indiqué Jean-Michel Blanquer. "On va donner une boîte de 10 autotests valant pour cinq semaines aux élèves, à réaliser en famille, à faire deux fois par semaine. Les tests seront dans les collèges à partir de lundi", a-t-il ajouté. Le ministère a précisé à l’AFP que ces deux autotests par semaine ne sont "pas obligatoires".



