C'est un vrai séisme sanitaire : le nouveau variant, Omicron, qui a été détecté en Afrique du Sud semble paralyser la planète toute entière. Tour à tour, les pays ferment leurs frontières et bloquent leurs vols à destination de l'Afrique australe. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) parle d'un "risque très élevé" mais n'invite pas pour autant à fermer les frontières. Alors que le variant a déjà été détecté de part et d'autre du monde, notamment en Europe, l'isolement d'une partie de l'Afrique semble être une mesure aussi discriminante qu'inefficace. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Un vent de panique souffle depuis jeudi 25 novembre 2021, lorsque des scientifiques ont déclaré avoir identifié un nouveau variant en Afrique du Sud. De son nom barbare "B.1.1.529", celui que l'on appelle Omicron a, en quelques jours, été détecté dans plusieurs pays. Parallèlement, la cinquième vague a gagné du terrain en Europe, poussant les Pays-Bas et la Belgique notamment à appliquer de nouvelles restrictions. Dès le vendredi d'ailleurs, un cas du nouveau variant a été identifié en Belgique, le premier en Europe.

- L'Afrique du Sud "punie" -

Puisque le variant en question a été identifié en Afrique du Sud, les frontières se sont rapidement refermées et la France a été parmi les plus rapides à réagir. La Commission européenne elle-même a proposé dès vendredi de suspendre les vols en provenance d'Afrique australe. Le Royaume-Uni, tout comme la France, a suspendu ses vols vers cette zone du continent africain. Ailleurs dans le monde, le Japon, le Maroc ou encore Israël ont suivi. Dans l'océan Indien, l'île Maurice elle aussi a fermé ses frontières à l'Afrique du Sud. A La Réunion, la décision du gouvernement français vient couper court à la reprise des vols à destination de Johannesburg, qui avait repris depuis peu.

Ce dimanche, l'Afrique du Sud a appelé à lever en urgence toutes les mesures restrictives de voyages imposées par plusieurs pays. Un appel suivi par l'OMS qui demande que "les frontières restent ouvertes". Le président du Malawi et d'autres chefs d'Etat africains ont jugé ces mesures rapides "afrophobes".

La question peut en effet se poser : un variant découvert aux Etats-Unis ou dans un pays d'Europe aurait-il poussé aux mêmes décisions extrêmes ? L'Afrique du Sud n'a fait que "prévenir" et se retrouve aujourd'hui coupée du monde. "Personne n'aime le messager porteur de mauvaises nouvelles" disait Sophocle dans "Oedipe roi", donnant lieu à l'expression "tuer le messager", quand l'on veut justement se débarrasser du porteur d'une mauvaise nouvelle.

- Beaucoup d'incertitudes -

A ce jour, aucun décès lié au variant n'est enregistré. Celui-ci s'annonce plus virulent mais de nombreuses incertitudes subsistent. L'infectiologue canadien Isaac Bogoch appelle notamment à aborder le nouveau variant "avec empirisme, prudence et humilité, au lieu des pures spéculations de ces derniers jours". Sur le plan théorique, Omicron pourrait être plus contagieux et beaucoup plus résistant aux vaccins que les précédents variants.

C'est "un risque très élevé" au niveau mondial, a déclaré l'OMS, tout en rappelant combien on ignore encore tout sur la contagiosité et la gravité réelles de ce variant, après plusieurs jours d'informations contradictoires, parfois rassurantes et parfois alarmistes, comme le rappelle l'AFP. Un indice reste l'explosion des cas de Covid-19 en Afrique du Sud, laissant penser que le variant entraîne une plus grande propagation du virus. Le pays est sur le point de passer les 10.000 cas par jour, selon l'épidémiologiste sud-africain Salim Abdool Karim.

Quant à la résistance au vaccin, il faudra attendre deux ou trois semaines pour avoir de premiers éléments quant à la capacité de l'organisme humain à générer des anticorps face à ce variant. Et plusieurs mois pour se faire une idée de l'efficacité réelle des vaccins contre la contamination par Omicron, dit l'AFP.

Pour rappel, huit cas "possibles" de porteurs du variant Omicron ont été détectés en France, a annoncé le ministère de la Santé ce dimanche 28 novembre 2021. Le ministère précise que "le séquençage des prélèvements de ces patients est priorisé ou en cours d'organisation afin de disposer d'une confirmation diagnostique dans les meilleurs délais". Le ministère souligne qu'"il surveille avec une attention particulière les territoires (...) de La Réunion et Mayotte qui sont en lien direct ou indirect avec les (sept) pays" d'Afrique Australe, dont l'Afrique du Sud, où le variant Omicron est supposé circuler.

www.ipreunion.com / [email protected] avec AFP