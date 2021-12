Le gouvernement a classé Maurice en "zone rouge" dans un arrêté daté du 30 novembre 2021, suite à la multiplication du nombre de cas de Covid-19. Concrètement, cela veut dire que les personnes non-vaccinées devront justifier d'un motif impérieux pour se rendre dans l'île et retourner en France.

Tous les voyageurs, qu’il soient vaccinés ou non, doivent remettre aux autorités mauriciennes à leur arrivée deux formulaires de santé : le formulaire d’identification passager et le formulaire de déclaration de santé.

Les voyageurs vaccinés ont accès à l’île sous réserve de présenter un test PCR de moins de 72 heures avant le dernier point d’embarquement. Ils doivent également se soumettre à deux tests (le jour de leur arrivée et au 5è jour) mais peuvent se déplacer dans l’île sans restriction dès le premier jour si le résultat de leur test à l’arrivée est négatif. La quatorzaine n'est donc plus obligatoire.

Pour les non vaccinés, l'isolement de deux semaines est toujours imposé. Elles doivent donc réserver un séjour de quarantaine dans un hôtel de quarantaine officiel, qui comprend les repas et les transferts, et rester pendant 14 jours dans leur chambre d’hôtel où leurs repas sont servis. Elles doivent présenter un test PCR de moins de 72 heures avant le dernier point d’embarquement. Une fois sur place, 3 tests PCR seront prévus : à l’arrivée, au 7e jour et au 14e jour. Elles peuvent ensuite circuler librement

Dans le sens Maurice-France, les personnes non-vaccinées doivent justifier d'un motif impérieux, réaliser un test PCR ou antigénique 48h avant le vol, et observer une quarantaine obligatoire de 10 jours.

- Dispositif de contrôles renforcés à l’arrivée à La Réunion -



En conséquence, et afin de contrôler strictement les passagers entrant sur le territoire, les vols en provenance de Maurice, déjà réduits à la demande du Préfet, vont faire l’objet d’un protocole de dépistage renforcé à la descente de l’avion à l’aéroport :



- Tous les voyageurs en provenance de l’Île Maurice, vaccinés ou non vaccinés, doivent présenter les résultats d’un test RT-PCR ou antigénique de moins de 48h pour pouvoir embarquer dans l’avion à destination de La Réunion.

- À la descente de l’avion, tous les voyageurs sont à nouveau soumis à un test antigénique dont le résultat est produit immédiatement.

- Les passagers sont soumis à un isolement qui fera l’objet de contrôles.

- Dégradation rapide de la situation sanitaire -

Cette décision a été prise alors que la circulation du Covid-19 a nettement augmenté ces dernières semaines. Au mois de novembre, ce sont 348 personnes qui sont décédées des suite du virus, d'après L'Express de Maurice. Face à la multiplication des cas et des décès, le pays a durci les restrictions sanitaires dès le début du mois.

www.ipreunion.com / [email protected]