Au cours de la réunion hebdomadaire entre les maires et le préfet ce mercredi 1er décembre 2021, Jacques Billant a annoncé que "l'état d'urgence sanitaire n'est pas d'actualité a cet instant donné". Cela signifie donc que pour l'heure, aucun couvre-feu voire reconfinement n'est envisagé. Il a aussi indiqué que les festivités à venir - Réunion Métis, Sakifo et fêtes au Port - étaient maintenues (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Jacques Billant a par ailleurs rappelé que les vols entre La Réunion et l'Afrique australe étaient suspendus jusqu'au 4 décembre au moins. Une décision prise par décret du ministère des Solidarités et de la Santé paru au journal officiel du 1er décembre. Les pays concernés sont l'Afrique du Sud, le Lesotho, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique, la Namibie, et l'Eswatini.

Il a aussi annoncé que les contrôles seront renforcés sur les vols en provenance de Maurice, qui a été placée en "zone rouge" par le gouvernement français. Tous les voyageurs en provenance de Maurice, vaccinés ou non vaccinés, doivent présenter les résultats d’un test RT-PCR ou antigénique de moins de 48h pour pouvoir embarquer dans l’avion à destination de La Réunion.

À la descente de l’avion, tous les voyageurs sont à nouveau soumis à un test antigénique dont le résultat est produit immédiatement. Les passagers sont soumis à un isolement qui fera l’objet de contrôles. Contactée par Imaz Press, la préfecture précise que tous les passagers sont concernés par cette période d'isolement dans un lieu choisi par ces derniers. Ce lieu doit rester le même pour toute la période d'isolement.

