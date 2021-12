A Mayotte, 155.756 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, soit 86,7 % de la population cible, et 71,9 % (de la population cible) disposent d'un schéma vaccinal complet, indique l'ARS locale dont nous publions ci-dessous le communiqué

Il y a encore de nombreuses personnes qui ne sont toujours pas engagées dans un cycle de vaccination ou incomplètement vaccinées (28.1 % de la population cible n’a pas de schéma vaccinal complet).



Il est essentiel, particulièrement pour les sujets âgés de plus de 65 ans et ceux porteurs de comorbidités, de se rapprocher désormais d’un centre de vaccination.



Aussi, lorsque son schéma vaccinal a été validé il y a plus de 5 mois, il est désormais recommandé à toutes les personnes majeures de procéder à l’injection de la dose de rappel. Cette dose " booster " est à ce jour le seul moyen de protéger notre territoire d’une prochaine vague de contamination en limitant l’ampleur.



Trois centres de vaccination ARS sont désormais à nouveau itinérants sur le territoire pour permettre, au moins une semaine chaque mois, à chaque administré de pouvoir être vacciné au sein de sa commune.



Les centres de vaccination du CHM et les deux centres fixes ARS poursuivent leur activité. La vaccination en milieu scolaire se poursuit également avant les vacances scolaires : les élèves souhaitant une vaccination sont invités à se rapprocher rapidement du centre de vaccination implanté au sein de leur établissement.



Au vu de l’évolution de la situation sanitaire mondiale avec la détection du nouveau variant Omicron, l’ARS vous rappelle la nécessité du respect des gestes barrières (port du masque, lavage des mains, distanciation sociale etc.) et l’importance de se faire vacciner et dépister afin d’enrayer l’épidémie et de protéger le territoire.