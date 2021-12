Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Par décret du ministère des Solidarités et de la Santé paru au journal officiel du 2 décembre 2021, 10 pays sont placés dans la liste des pays caractérisés par une circulation particulièrement active de l'épidémie de Covid-19, dite "zone rouge écarlate". Il s'agit de l'Afrique du Sud, du Lesotho, du Botswana, du Zimbabwe, du Mozambique, de la Namibie, de l'Eswatini, du Malawi, de la Zambie et de l'Ile Maurice. Pour ces destinations, le motif impérieux est restauré, pour les vaccinés comme les non vaccinés et le protocole de dépistage et d'isolement est renforcé. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Par décret du ministère des Solidarités et de la Santé paru au journal officiel du 2 décembre 2021, 10 pays sont placés dans la liste des pays caractérisés par une circulation particulièrement active de l'épidémie de Covid-19, dite "zone rouge écarlate". Il s'agit de l'Afrique du Sud, du Lesotho, du Botswana, du Zimbabwe, du Mozambique, de la Namibie, de l'Eswatini, du Malawi, de la Zambie et de l'Ile Maurice. Pour ces destinations, le motif impérieux est restauré, pour les vaccinés comme les non vaccinés et le protocole de dépistage et d'isolement est renforcé. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)