Un deuxième cas de variant Omicron a été identifié à La Réunion. Celui-ci a été identifié dans la soirée. Selon nos informations il s'agit d'une femme d'une trentaine d'années. Celle-ci revenait d'Afrique du Sud. Le premier cas de variant Omicron a été détecté sur l'île mardi 30 novembre, il s'agissait du premier en France. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Un tout premier cas positif au variant Omicron a été identifié à La Réunion mardi 30 novembre 2021. Une annonce faite par le docteur Patrick Mavingui, microbiologiste à l'Unité mixte de recherche processus infectieux en milieu insulaire tropical (PIMIT) basé à Sainte-Clotilde au Cyroi (Cyclotron Réunion Océan Indien), sur les ondes de Réunion la 1ère. L'information avait par la suite été confirmée par les autorités sanitaires.

Il s'agissait du premier cas officiel en France. La personne testée positive était un homme de 53 ans ayant voyagé au Mozambique et en Afrique du Sud et fait escale à Maurice avant de revenir à La Réunion. Au total, six tests avaient été séquencés en urgence dès dimanche soir d'après ce dernier. Ce deuxième cas, confirmé ce jeudi dans la soirée, concerne une femme d'une trentaine d'années qui revenait d'Afrique du Sud selon nos informations.

Plusieurs cas ont été également confirmés en Métropole ce jeudi. Un cas de variant Omicron a été identifié en Ile-de-France. La personne en question a été dépistée à son retour d'un voyage au Nigeria, elle a été isolée ainsi que son entourage. Plus tard dans la journée on apprenait également que deux cas ont été détectés dans le Haut-Rhin, et en Vendée. Pour rappel, 13 "cas suspects" étaient surveillés en France, indiquait le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal ce mercredi.

