Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 5 heures

Ce samedi 4 décembre 2021 à minuit, de nouvelles restrictions sont entrées en vigueur suite à la publication d'un décret du ministère des Solidarités et de la Santé au journal officiel ce 2 décembre 2021. Le protocole sanitaire est renforcé à destination et au retour de 10 pays classés en "zone rouge écarlate". C'est le cas notamment de l'île Maurice, de l'Afrique du Sud et du Mozambique. Il faut désormais justifier d'un motif impérieux, réaliser un test à l'arrivée et s'engager à s'isoler pendant 10 jours. Cet isolement devient obligatoire en hôtel si le test Covid post embarquement est positif. Ce samedi 4 décembre, les liaisons reprennent entre La Réunion et Johannesburg, mais le protocole "rouge écarlate" est appliqué (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

