Dans un arrêté préfectoral publié ce samedi 4 décembre 2021, les autorités indiquent prolonger les restrictions sanitaires actuelles jusqu'au 19 décembre au moins. Ces restrictions incluent le port du masque obligatoire dans l'espace public et à l'école, l'interdiction des piques-niques, du bivouac et des rassemblements de plus de dix personnes sur la voie publique, et l'obligation de présenter un pass sanitaire dans les établissements recevant du public. Les voyages par avion nécessitent toujours un dépistage négatif au Covid-19, de moins de 72h pour les vaccinés et de moins de 24h pour les non-vaccinés. Ces derniers doivent aussi présenter un motif impérieux pour voyager (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

