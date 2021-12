Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Le conseil de défense sanitaire organisé ce lundi 6 décembre 2021 pour évoquer la crise sanitaire et prendre d'éventuelles nouvelles mesures serait toujours en cours. Plusieurs médias nationaux évoquent des pistes, selon leurs informations propres. Ainsi Le Parisien annonce que les écoles primaires passeraient en stade 3 du protocole sanitaire. D'après Franceinfo, il n'y aurait pas de couvre-feu ni de confinement, et pas non plus de nouvelles jauges mises en place. La vaccination des 5-11 ans pourrait être à l'ordre du jour (Photo AFP)

Le conseil de défense sanitaire organisé ce lundi 6 décembre 2021 pour évoquer la crise sanitaire et prendre d'éventuelles nouvelles mesures serait toujours en cours. Plusieurs médias nationaux évoquent des pistes, selon leurs informations propres. Ainsi Le Parisien annonce que les écoles primaires passeraient en stade 3 du protocole sanitaire. D'après Franceinfo, il n'y aurait pas de couvre-feu ni de confinement, et pas non plus de nouvelles jauges mises en place. La vaccination des 5-11 ans pourrait être à l'ordre du jour (Photo AFP)