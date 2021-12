Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 4 heures

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont annoncé plusieurs mesures ce lundi 6 décembre 2021, pour freiner la reprise épidémique à l'approche des fêtes de fin d'année. Ces annonces faisaient suite à un conseil de défense sanitaire organisé dans la journée. La vaccination des enfants de 5 à 11 ans pourrait ainsi être possible d'ici la fin de l'année et dès le 15 décembre pour les plus fragiles. Dans les écoles, le stade 3 du protocole sanitaire est appliqué à compter de ce jeudi. Sur le plan de restrictions, aucun couvre-feu ni confinement n'est envisagé mais les discothèques vont être fermées pour les quatre prochaines semaines. Le télétavail, lui, est à nouveau fortement recommandé dans les entreprises à raison de 2 ou 3 jours par semaine (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont annoncé plusieurs mesures ce lundi 6 décembre 2021, pour freiner la reprise épidémique à l'approche des fêtes de fin d'année. Ces annonces faisaient suite à un conseil de défense sanitaire organisé dans la journée. La vaccination des enfants de 5 à 11 ans pourrait ainsi être possible d'ici la fin de l'année et dès le 15 décembre pour les plus fragiles. Dans les écoles, le stade 3 du protocole sanitaire est appliqué à compter de ce jeudi. Sur le plan de restrictions, aucun couvre-feu ni confinement n'est envisagé mais les discothèques vont être fermées pour les quatre prochaines semaines. Le télétavail, lui, est à nouveau fortement recommandé dans les entreprises à raison de 2 ou 3 jours par semaine (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)