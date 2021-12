Dès ce mercredi 9 décembre 2021, toutes les personnes vaccinées peuvent de nouveau voyager entre Maurice et la,Métropole quels que soient les motifs de leur déplacement. L'annonce a été faite ce mardi par Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'Etat chargé du Tourisme. Depuis le mercredi 1er décembre, Maurice avait été placée en catégorie rouge écarlate en raison du développement du variant Omicron. L'île voisine passe désormais en catégorie rouge

Voici les mesures du protocole sanitaire à respecter pour les personnes vaccinées lors de voyages en direction ou en provenance de Maurice

Pour rappel, Maurice faisait partie jusqu'à ce mercredi des 10 pays sont placés dans la liste des pays caractérisés par une circulation particulièrement active de l'épidémie de Covid-19, dite "zone rouge écarlate". Il reste maintenant 9 pays sur cette liste l'Afrique du Sud, le Lesotho, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique, la Namibie, l'Eswatini, le Malawi, et la Zambie

Pour ces destinations, le motif impérieux reste en vigeur, pour les vaccinés comme les non vaccinés et le protocole de dépistage et d'isolement est renforcé.

