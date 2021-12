Le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy, interrogé au Sénat ce mercredi 8 décembre 2021, a estimé qu'une 4ème dose de vaccin pourrait être un jour disponible. Il a également prévenu que la vaccination ne suffirait pas à faire baisser la cinquième vague de Covid-19 en Métropole. (Photo d'illustration AFP)

"Pour l'instant c'est un rappel, mais peut-être qu'il en faudra un 4ème, personnellement je ne sais pas", a concédé Jean-François Delfraissy devant le Sénat ce mercredi. "Je ne sais pas combien de temps va durer le rappel (...) Il est possible que nous ayons besoin d'une 4ème dose." Ecoutez :

" Il est possible que nous ayons besoin à un moment donné d'une quatrième dose ", déclare Jean-François Delfraissy #DirectSénat pic.twitter.com/gmySPzNhI7 — Public Sénat (@publicsenat) December 8, 2021

Concernant la cinquième vague actuellement en cours dans l'Hexagone, Jean-François Delfraissy a indiqué que ne pas dépasser 4.500 occupations de lits de réanimation était un objectif "raisonnable". Il a cependant prévenu : "est-ce que la vaccination va suffire pour limiter la cinquième vague ? La réponse est non". Ecoutez :

" Est-ce que la vaccination va suffire pour limiter la cinquième vague ? La réponse est non ", avertit Jean-François Delfraissy #DirectSénat pic.twitter.com/SWVJRbZHEr — Public Sénat (@publicsenat) December 8, 2021

Certaines régions pourraient d'ailleurs connaître des situations très "difficiles" a-t-il admis.

Sur Omicron, "il n’y a aucun signe suggérant que ce variant est plus grave que les autres variants", a indiqué le président du Conseil scientifique, alors que de nombreuses incertitudes planent encore autour de ce variant. Ecoutez :

#Omicron : " Il n’y a aucun signe suggérant que ce variant est plus grave que les autres variants ", indique Jean-François Delfraissy #DirectSénat pic.twitter.com/X6DXCyKNey — Public Sénat (@publicsenat) December 8, 2021

Par ailleurs le vaccin Pfizer serait toujours "aussi efficace" contre le variant après trois doses, selon le laboratoire américain. Moderna de son côté avait estimé qu'un nouveau vaccin pourrait être nécessaire pour lutter contre Omicron. Pfizer a tout de même annoncé une version "adaptée" du vaccin qui sera disponible dès le mois de mars.

Jean-François Delfraissy a estimé concernant les vaccins à ARN messager qu'on "retombe sur les limites du système, on voit bien qu'on a cette perte d'efficacité dans le temps. On a besoin de nouveaux vaccins, de 2e et 3e génération".

Sur la vaccination de l'enfant, "le Conseil scientifique, si l’indication de vaccination chez l’enfant est retenue, souhaite qu’elle ne soit pas obligatoire et qu’elle ne fasse pas l’objet d’un passe sanitaire enfant", a conseillé le président du conseil.

