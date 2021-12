Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 23 minutes

Le collectif Covid Urgence Outre-mer, composé de médecins et soignants prônant la vaccination anti Covid, a publié une étude, selon Guadeloupe la 1ère. Celle-ci, à partir d'une modélisation, estime qu'avec une meilleure couverture vaccinale en Guadeloupe et en Martinique pendant les mois d'août et septembre 2021, 800 décès auraient pu être évités. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

