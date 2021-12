Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Dès 6 heures ce vendredi 10 décembre 2021, de nouvelles restrictions entrent en vigueur, à savoir la fermeture des discothèques et l'interdiction des "activités de danse" dans plusieurs établissements recevant du public. Dasn les ars, restaurants, débit de boissons, établissements flottants pour leur activité de restauration et débit de boisson, hôtel pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson : on ne danse plus !. Ces restrictions sont applicables jusqu'au 6 janvier 2022. En bref, pour les fêtes de fin d'année, on dansera chez soi, à plusieurs, ou peut être même seuls, si les contraintes viennent à durcir dans les prochains jours (Photo d'illustration rb/www.ipruenion.com)

