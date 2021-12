Cette semaine encore, le nombre de cas de Covid-19 continue d'augmenter à La Réunion. Du 10 au 14 décembre 2021, ce sont 3.374 cas qui ont été confirmés dans l'île. Deux décès ont aussi été recensés : les patients étaient âgés de plus de 65 ans, présentaient des comorbidités, et n'étaient pas vaccinés. Le taux d'incidence pour la période a aussi augmenté, pour atteindre les 394,2 cas pour 100.000 habitants. Malgré cette augmentation exponentielle du nombre de cas, le nombre d'hospitalisations en réanimation reste stable, avec 14 patients admis au 14 décembre. Les admissions en médecine pour Covid-19 sont elles en augmentation, et trois enfants sont pour la première fois hospitalisés depuis le début du mois.

La situation est donc contrastée dans l’île, avec un nombre de cas et un taux d’incidence inquiétants, mais une tension hospitalière qui reste stable malgré tout. Sur les personnes admises en réanimation depuis le 1er novembre, 69% sont des hommes et 31% des femmes, 26% sont âgées de 15 à 44 ans, 34% sont âgées de 45 à 64 ans, 31% sont âgées de 65 à 74 ans, et 9% ont plus de 75 ans, 89% présentent des comorbidités, 60 % des patients ont moins de 65 ans. La quasi-totalité des patients ne disposait pas d’un schéma vaccinal complet. La préfecture appelle donc, une nouvelle fois, la population à se faire vacciner



Du 6 au 12 décembre, plus de 42.000 injections ont été effectuées dans l’île. Le nombre de rappels continue d’augmenter : plus de 34 000 rappels effectués cette semaine, soit 100 110 personnes à ce jour. Au 12 décembre, plus de 522.900 personnes disposent d’un schéma vaccinal complet et 539.748 personnes ont reçu au moins une injection. 76,8% de la population éligible est engagée dans un parcours vaccinal et 74,4% présente un schéma vaccinal comple.

- Trois enfants hospitalisés -



A noter qu’à partir du 21 décembre, la vaccination des enfants de 5 à 11 ans sera possible pour ceux présentant des facteurs de risque. Cette ouverture intervient alors que deux des trois enfants actuellement hospitalisés présentent des comorbidités. Le troisième enfant a développé un syndrome inflammatoire multi-systémique, que la Haute autorité à la santé décrit comme étant "une pathologie rare et sévère : 520 cas ont été recensés en France au 13 juin 2021, dont un décès, et 2/3 des enfants ont été hospitalisés en soins intensifs". Les symptômes sont une association de fièvre, une altération de l’état général et de troubles digestifs.



Le taux de positivité est en hausse à 4,5 % (mais reste en dessous du seuil d’alerte), tout comme le taux d’incidence qui culmine à 430 pour la journée du 14 décembre. Les taux de positivité les plus élevés concernent trois tranches d’âge en particulier : les personnes de 35-44 ans (5,8 %), les personnes de 25-34 ans (5.2 %) et les personnes de 45-64 ans (4,7 %). Le nombre de dépistages réalisés sur la semaine est en nette augmentation, soit 74.536 tests réalisés, niveau le plus haut jamais atteint. Le variant Delta représente toujours plus de 98 % des mutations détectées dans les tests criblés. Depuis le 30 novembre, et à ce jour, 9 cas positifs au variant "Omicron" ont été identifiés.



A l’approche des fêtes de fin d’année, les autorités appellent la population au plus grand respect des gestes barrières, et à se faire dépister avant les rassemblements familiaux.



www.ipreunion.com / [email protected]