Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Lors de la réunion hebdomadaire entre les maires et le préfet Jacques Billant, celui-ci a abordé les fêtes de fin d'année et un possible durcissement des restrictions sanitaires. Si le couvre-feu n'est pas sur la table, des jauges pourraient être remises en place dans les établissements recevant du public, et les rassemblements dans l'espace public interdits, comme l'année dernière. Ces restrictions pourraient être mises en place dès mardi 21 décembre 2021, après les célébrations de la fin de l'abolition de l'esclavage.

