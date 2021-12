Publié il y a 12 heures / Actualisé il y a 12 heures

Face à la dégradation de la situation sanitaire et pour faire suite au conseil de défense du gouvernement, le préfet de La Réunion Jacques Billant annonce de nouvelles restrictions sanitaires pour les fêtes de fin d'année. Le taux d'incidence dépasse désormais les 500 pour 100.000 habitants et le taux de positivité est supérieur à 5%. Ainsi du 21 décembre 2021 jusqu'au 9 janvier 2022 inclus, la consommation de nourriture et de boissons debout est interdite, comme les activités de danse, une jauge de 4 m2 par personne est obligatoire pour tout événement sur la voie publique, tout regroupement ou manifestation festive en marge des fêtes de Noël et du Jour de l'an sur la voie publique est interdite et les feux d'artifice le 31 décembre sont également interdits. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture

