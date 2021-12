Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Alors que l'épidémie de Covid-19 prend de plus en plus d'ampleur sur l'île avec plus de 4.500 cas enregistrés la semaine dernière, le CHU de La Réunion rappelle les modalités d'accès aux centres de dépistage Covid-19 sur ses différents sites. Nous publions ici le communiqué du CHU (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Alors que l'épidémie de Covid-19 prend de plus en plus d'ampleur sur l'île avec plus de 4.500 cas enregistrés la semaine dernière, le CHU de La Réunion rappelle les modalités d'accès aux centres de dépistage Covid-19 sur ses différents sites. Nous publions ici le communiqué du CHU (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)