A quelques jours du réveillon de Noël, la situation sanitaire se dégrade à nouveau avec 4.558 nouveaux cas de Covid-19 détectés en une semaine, un nouveau record inégalé. Le taux d'incidence passe dont à 532,5 pour 100.000 habitants pour cette période et dépasse aujourd'hui 550, selon les autorités sanitaires. Le variant Omicron gagne aussi du terrain, comme en Métropole et en Europe avec 19 cas confirmés à ce jour. Huit décès sont à déplorer, des suites du virus, et les admissions en réanimation augmentent avec 24 lits occupés par des patients Covid. (Photo rb/www.ipreunion.com)

• Un taux d'incidence qui explose

Si le chiffre de 420 pour 100.000 habitants avait défrayé la chronique en août dernier, le taux d'incidence atteint désormais des records inégalés. Avec 4.558 nouveaux cas dépistés entre le 11 et le 17 décembre 2021, il monte à 532,5 sur cette période et dépasse aujourd'hui 550, selon la préfecture et l'agence régionale de santé (ARS). Le nombre moyen de cas journaliers s’est élevé à 651 tout au long de cette semaine contre 482 la semaine précédente.

Les clusters augmentent eux aussi avec 68 foyers de contagion actifs au 21 décembre dont 14 à criticité "élevée". Parmi eux, sept sont à Saint-Denis et trois à Saint-Pierre.



Le taux de positivité est lui aussi en forte hausse et se situe à 5,8% contre 4,5% précédemment. Il augmente particulièrement chez les plus de 75 ans et les 25-44 ans.

• Le variant Omicron gagne du terrain

Si le variant Delta représente plus de 95% des mutations détectées, 19 cas positifs au variant "Omicron" ont été identifiés à ce jour. "Les opérations de séquençage se poursuivent pour d’autres cas considérés comme suspects", indiquent les autorités sanitaires.

• Les admissions en réanimation augmentent

Si le nombre de cas positifs explose, la situation hospitalière restait jusqu'ici plutôt stable. Mais ce mercredi, la préfecture et l'ARS note une nette hausse des admissions en réanimation et en médecine pour Covid-19. Au 22 décembre, 24 lits de réanimation sont occupés par des patients positifs à la Covid-19, sur les 78 lits installés à La Réunion.

Sur les personnes admises en réanimation depuis le 1er décembre, 24% sont âgées de 15 à 44 ans, 41% sont âgées de 45 à 64 ans, 23% sont âgées de 65 à 74 ans, et 12% ont plus de 75 ans. Par ailleurs 88% présentent des comorbidités. "La très grande majorité des patients hospitalisés en réanimation ne dispose pas d’un schéma vaccinal complet" précisent les autorités.

Par ailleurs cette semaine, huit décès sont à déplorer, liés au Covid-19 et six d’entre eux n’était pas vaccinés. Une personne était âgée de 45 à 64 ans, et les sept autres de plus de 75 ans. Ils présentaient tous des comorbidités, affirment la préfecture et l'ARS.

• Vaccination ouverte aux jeunes enfants



A compter de cette semaine, la vaccination est ouverte à tous les enfants de 5 à 11 ans. Les autorités sanitaires précisent "qu'un peu plus de 22% de la population éligible n’est pas encore entrée dans le schéma vaccinal" et appellent donc une nouvelle fois les Réunionnais.es à aller se faire vacciner. Le rappel vaccinal (troisième dose) est aujourd'hui ouvert à toutes les personnes majeures. Plus de 132.600 personnes ont effectué leur rappel à ce jour.

Du 13 au 19 décembre, 39.495 injections ont été effectuées dans l’île. Au 19 décembre, 526.739 personnes disposent d’un schéma vaccinal complet et 542.621 personnes ont reçu au moins une injection. 75% de la population éligible présente un schéma vaccinal complet soit ou 61,5% de la population totale.

• "Fêtes sans Covid"

"Afin de lutter contre la propagation du virus en cette fin d’année, il est impératif d’avoir le niveau de vigilance le plus élevé lors des moments de convivialité qui présentent, nous le savons, des risques toujours élevés de contamination. Il convient de limiter le nombre de convives, de respecter les gestes barrière (masque, distanciation sociale, aération des pièces, lavage des mains…), de se faire tester avant, et ne pas participer en cas de symptômes" préviennent préfecture et ARS, avant les fêtes de Noël et du Nouvel an. "Faites la fête sans Covid !"

