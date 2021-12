Par décret paru au journal officiel du 24 décembre, la durée de validité des tests pré-embarquement passe de 48h à 24h dès le mardi 28 décembre 2021 à 00h00 pour les passagers en provenance de Métropole ou d'un pays étranger, informe la préfecture dont nous publions ici le communiqué (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

A compter de cette date tous les voyageurs en provenance de Métropole (ou de l’étranger) et à destination de La Réunion devront présenter les résultats négatifs d’un test RT-PCR ou antigénique de moins de 24h, et ce quel que soit leur statut vaccinal.



Rappel des mesures applicables aux voyageurs en provenance et à destination de La Réunion



• Voyages en provenance de Métropole



- Les motifs impérieux de déplacement sont levés uniquement pour les voyageurs vaccinés (schéma vaccinal complet).



- Les personnes qui ne sont pas vaccinées ne peuvent voyager que si elles relèvent d’un motif impérieux.



- Tous les voyageurs doivent présenter les résultats négatifs d’un test RT-PCR ou antigénique de moins de 24h à l’embarquement à compter du 28 décembre à 00h00.



• Voyage à destination de la Métropole



- Les motifs impérieux de déplacement sont levés uniquement pour les voyageurs vaccinés (schéma vaccinal complet).



- Les personnes qui ne sont pas vaccinées ne peuvent voyager que si elles relèvent d’un motif impérieux.



- Tous les voyageurs doivent présenter les résultats négatifs d’un test RT-PCR ou antigénique de moins de 48h à l’embarquement.



La liste des lieux de test est disponible sur le site internet de la préfecture.



• Voyages en provenance et à destination de Mayotte



- Les motifs impérieux de déplacement sont levés uniquement pour les voyageurs vaccinés (schéma vaccinal complet).



- Les personnes qui ne sont pas vaccinées ne peuvent voyager que si elles relèvent d’un motif impérieux.



- Tous les voyageurs doivent présenter un test avant l’embarquement. Ces tests doivent être faits 48h avant l’embarquement pour tous les passagers.



• Voyages en provenance et à destination de l’Ile Maurice ou d’Afrique du Sud



Depuis le samedi 4 décembre 2021, seuls les passagers justifiant des motifs impérieux pourront voyager en provenance et à destination de l’Ile Maurice et d’Afrique du Sud.



Avant l’embarquement, tous les voyageurs doivent présenter les résultats d’un test négatif de moins de 24h.



En complément des dépistages systématiques sont mis en place à l’arrivée à La Réunion et des mesures d’isolement sont mises en places pour tous les passagers.



• Voyages en provenance et à destination de l’étranger (hors Maurice et Afrique du Sud)



- Les motifs impérieux de déplacement sont levés uniquement pour les voyageurs vaccinés (schéma vaccinal complet).



- Les personnes qui ne sont pas vaccinées ne peuvent voyager que si elles relèvent d’un motif impérieux.



- Tous les voyageurs en provenance de l’étranger doivent présenter les résultats d’un test négatif de moins de 24h avant l’embarquement. Ils pourront faire l’objet d’un test antigénique à l’arrivée à La Réunion.



• Passagers en transit à La Réunion



Les passagers en transit à La Réunion pendant moins de 24h et sans sortir de la zone aéroportuaire sont soumis au protocole afférant à leur zone de destination. Ils ne sont pas soumis aux mesures d’isolement, ni à la réalisation d’un test à La Réunion.



Toutes les modalités de voyage sont disponibles sur le site internet du gouvernement.