Covid-19 : le gouvernement fait son compte-rendu après une longue journée de discussions

Ce lundi 27 décembre, Emmanuel Macron tient un conseil de défense sanitaire à 16h (heure de Paris) dédié au Covid-19. Il sera suivi d’un Conseil des ministres.

La 5ème vague est au cœur des discussions. La situation sanitaire se dégrade de nouveau notamment avec la barre des 100.000 nouveaux cas quotidiens qui a été franchie samedi 25 décembre rapporte l’AFP.



Plusieurs points seront abordés. Au conseil des ministres à savoir l’instauration d’un pass vaccinal qui remplacera le pass sanitaire. Ce projet de loi devrait être adopté à l’issue du Conseil des ministres et examiné à l’Assemblée nationale dès ce mercredi 29 décembre ajoute l’AFP.



Face à la montée du variant Omicron, qui pourrait devenir majoritaire dans les jours à venir et remplacerait ainsi le variant Delta (variant indien), de nouvelles restrictions pourraient être mises en place. Retour du couvre-feu pour le Nouvel an, retour des jauges dans les lieux publics, report de la rentrée scolaire pour les enfants, instauration d’un test complémentaire au schéma vaccinal complet pour entrer dans certains lieux... De nombreusex hypothèses sont sur la table. Un reconfinement semble peu probable.

Autre point important : l’état d’urgence sanitaire à La Réunion. Le président de la République et les ministres discuteront de ce point en Conseil des ministres. Les chiffres Covid-19 sont en augmentation importante. Le nombre de cas hebdomadaires a battu des records du 11 au 17 décembre 2021 avec 4.558 cas confirmés.



Selon les données de Santé publique France, le taux d'incidence était de 634,7 pour 100.000 habitants ce dimanche 26 décembre. La tension hospitalière est elle aussi critique. Vendredi 24 décembre, le CHU de La Réunion a alerté sur l'augmentation du nombre d'admission en service réanimantion.



Si l'état d'urgence sanitaire était adopté, il donnerait au préfet de La Réunion Jacques Billant le pouvoir d'instaurer des mesures plus restrictives, notamment un potentiel couvre-feu voire un reconfinement. Pour rappel, le dernier couvre-feu avait été levé le 4 octobre dernier. Il était en vigueur depuis le 31 juillet et avait été fixé à 18 heures. Le couvre-feu avait ensuite été repoussé à 21 heures puis à 23 heures, le 23 septembre.