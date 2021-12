Etat d'urgence sanitaire rétabli à La Réunion, délai réduit pour l'accès au rappel vaccinal, jauges, télétravail ou encore pass vaccinal... les différentes annonces du Premier ministre Jean Castex ce lundi 27 décembre 2021 suite au conseil de défense sanitaire et au conseil des ministres tenus dans la journée s'échelonnent sur plusieurs semaines. Si certaines mesures prennent effet dès ce mardi, d'autres sont prévues début janvier. Le pass vaccinal, lui, sera mis en place le 15 janvier 2022 à condition que la mesure soit votée au Parlement. Voici le calendrier des différentes mesures annoncées par le gouvernement. (Photo d'illustration AFP)

Dès ce mardi 28 décembre

- L'état d'urgence sanitaire rétabli à La Réunion jusqu'au 31 mars 2022

- La troisième dose (ou rappel vaccinal) disponible trois mois après la seconde injection au lieu de cinq

Tout le mois de janvier

- Les cérémonies de vœux annulées

Lundi 3 janvier 2022

- Les grands rassemblements limités, les concerts debout et la consommation debout interdits, il est interdit de manger et boire dans les transports et au cinéma

- Le télétravail obligatoire là où c'est possible 3 voire 4 jours par semaine

Le 15 janvier 2022

- Le pass sanitaire transformé en pass vaccinal si la mesure est votée par le Parlement. Cela signifie que les tests ne seront plus valables dans les lieux où il faut actuellement présenter un pass sanitaire. Seul le vaccin sera un justificatif autorisé.

